Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:45

Чесноков: «Не думаю, что кто-то из россиянок выиграет Уимблдон»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от женской половины сетки Уимблдона.

«К фавориткам турнира, помимо Свентек, Соболенко и Рыбакиной, я бы закинул еще Онс Жабер, — сказал Чесноков «СЭ». — Что касается наших девушек, не думаю, что кто-либо из них возьмет титул. Если кто-то из них дойдет до полуфинала, уже будет очень хорошо. Если в финал, уже супер-пупер хорошо. Кудерметова, Александрова, даже Самсонова неплохо играют на траве, умеют играть».

Также Чесноков высказался об игре Мирры Андреевой.

«Мирра может посоперничать с любым игроком, даже зацепить игрока топ-10. У нее есть возможности для этого, но мне кажется, что она еще не созрела, чтобы показать что-то выдающееся. Думаю, после Уимблдона войдет в топ-100. Дарья Касаткина может здорово играть на траве. Понимаю, что у нее нет такой острой, сильной подачи, как у той же Соболенко или Квитовой, но у нее есть очень хорошее чувство мяча, чтобы выигрывать на траве. Первый клуб будет самым сложным, так что давайте посмотрим, как все пройдет», — добавил Чесноков.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Матчи турнира традиционно пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Андрей Чесноков
0
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Уимблдон 2023: фавориты турнира у женщин
Уимблдон 2023: фавориты турнира у мужчин
Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир
Уимблдон 2023: призовой фонд турнира Большого шлема
Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в женском одиночном разряде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон: победители турнира Большого шлема в Лондоне из России
Новости
RSS RSS
Все новости