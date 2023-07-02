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Уимблдон: победители турнира Большого шлема в Лондоне из России

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Трофеи за победу на Уимблдоне.
Фото AFP

Единственной победительницей Уимблдона в одиночном разряде из России остается Мария Шарапова. В 2004 году в возрасте 17 лет она в знаменитом финале она победила Серену Уильямс.

Еще трижды представительницы России/СНГ/СССР выходили в финал: Ольга Морозова в 1974-м, Вера Звонарева в 2010-м, Шарапова в 2011).

В мужском одиночном разряде лучшим достижением теннисистов из России/СНГ/СССР является выход Александра Метревели в финал турнира 1973 года.

В парном разряде также больших успехов добились женщины. Лариса Савченко и Наталья Зверева выиграли Уимблдон в 1991 году, Зверева (под флагом СНГ) и американка Джиджи Фернандес — в 1992-м, Екатерина Макарова и Елена Веснина — в 2017-м.

Кроме того, россиянки дважды становились победительницами Уимблдона в миксте: Елена Лиховцева с Махешем Бхупати из Индии — в 2002-м, Вера Звонарева с Энди Рамом из Израиля — в 2006-м.

Победы теннисистов из России/СНГ/СССР на Уимблдоне

Победы

Поражения в финалах

Мужчины

-

Метревели (1973)

Женщины

Шарапова (2004)

Морозова (1974);
Звонарева (2010);
Шарапова (2011)

Пары

Савченко/Зверева (1991);
Зверева/Фернандес (1992);
Макарова/Веснина (2017)

Савченко/Зверева (1988, 1989);
Кузнецова/Моресмо (2005);
Звонарева/Веснина (2010);
Макарова/Веснина (2015);
В.Кудерметова/Веснина (2021)

Микст

Лиховцева/Бхупати (2002);
Звонарева/Рам (2006)

Метревели/Морозова (1968, 1970);
Зверева/Пью (1991);

Ольховский/Савченко-Нейланд (1997);
Бьоркман/Курникова (1999);
Рам/Родионова (2003);
Бхупати/Веснина (2011);
Паес/Веснина (2012)
Уимблдон
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