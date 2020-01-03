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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Тодд Вубридж: «Медведев может попасть в финал Australian Open и убрать других парней»

11:45
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Член Международного зала теннисной славы, обладатель карьерного «Большого шлема» в мужском парном разряде и миксте Тодд Вудбридж считает, что Даниил Медведев может выиграть Australian Open.

— Я выбираю Медведева, — приводит слова Вудбриджа Tennis World USA. — Работа, которую он провел на Открытом чемпионате США, была просто феноменальной. Думаю, что он может попасть в финал и убрать других парней. Он самый динамичный из этой группы. Будет бегать весь день напролет и держать мяч на плаву.

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