Тодд Вубридж: «Медведев может попасть в финал Australian Open и убрать других парней»

Член Международного зала теннисной славы, обладатель карьерного «Большого шлема» в мужском парном разряде и миксте Тодд Вудбридж считает, что Даниил Медведев может выиграть Australian Open.

— Я выбираю Медведева, — приводит слова Вудбриджа Tennis World USA. — Работа, которую он провел на Открытом чемпионате США, была просто феноменальной. Думаю, что он может попасть в финал и убрать других парней. Он самый динамичный из этой группы. Будет бегать весь день напролет и держать мяч на плаву.