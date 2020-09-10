Тим вышел в полуфинал US Open, где встретится с Медведевым
10 сентября 2020, 06:08
Австрийский теннисист Доминик Тим в четвертьфинале US Open обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:1, 6:2, 6:4.
Встреча длилась 2 часа 7 минут. Третья ракетка мира сделал 11 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и взял 5 брейк-пойнтов из 7.
В полуфинале турнира Тим встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Доминик Тим (Австрия, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия, 21) — 6:1, 6:2, 6:4