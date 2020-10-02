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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Тим победил Рууда и вышел в четвертый круг Roland Garros

15:09

Австриец Доминик Тим обыграл Каспера Рууда из Норвегии в третьем круге Roland Garros. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Соперник третьего номера «посева» определится в матче Стэна Вавринки и Юго Гастона, которые играют в эти минуты.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 28) — 6:4, 6:3, 6:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/

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