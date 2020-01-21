Тим и Лайович вышли во второй круг Australian Open
07:56
Австриец Доминик Тим победил француза Адриана Маннарино в первом круге Australian Open — 6:3, 7:5, 6:2.
В другом матче серб Душан Лайович обыграл британца Кайла Эдмунда — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4)
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 7:5, 6:2
Томми Пол (США) — Леонардо Майер (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Душан Лайович (Сербия, 24) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4)
Кристиан Гарин (Чили) — Стефано Травалья (Италия) — 6:4, 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...