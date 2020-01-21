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Тим и Лайович вышли во второй круг Australian Open

07:56
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Австриец Доминик Тим победил француза Адриана Маннарино в первом круге Australian Open — 6:3, 7:5, 6:2.

В другом матче серб Душан Лайович обыграл британца Кайла Эдмунда — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 7:5, 6:2

Томми Пол (США) — Леонардо Майер (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Душан Лайович (Сербия, 24) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Кристиан Гарин (Чили) — Стефано Травалья (Италия) — 6:4, 6:3, 6:4

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