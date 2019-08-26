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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Тарпищев считает, что Кузнецова способна пройти дальше всех представительниц России на US Open

19:17
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Светлана Кузнецова способна пройти дальше всех из представительниц России на турнире «Большого шлема» US Open.

— Что касается девушек, то в этом году мы не рассчитываем, что они далеко пройдут, — приводит ТАСС слова Тарпищева. — Касаткина в себя потихоньку приходит, но первый же соперник в США — Конта. Если сумеет справиться со скоростью полета мяча, то будут шансы победить. Успешного выступления можно ждать от Кузнецовой. Турнир в Цинциннати показал, что она находится в хорошей форме и может обыграть любую. Вообще, у женщин нет яркого лидера в турнире, на первый план выходит вопрос психологии

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6801255

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