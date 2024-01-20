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Сегодня, 20:58

Селиваненко назвал причины победы Медведева над Оже-Альяссимом в матче Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от победы российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:3, 6:4, 6:3) в третьем круге Australian Open.

«Медведев в матче с Оже-Альяссимом выглядел очень уверенно. В отличие от предыдущей встречи он с самого начала повел в счете и дальше доминировал на протяжении всей игры, не давая шансов сопернику вернуться в борьбу», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Соперником Медведева в четвертом круге станет 69-я ракетка мира Нуну Боржеш из Португалии.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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