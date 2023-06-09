Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:22

Тарпищев не удивлен успешным выступлением россиянок на юниорском «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянок на юниорском «Ролан Гаррос».

«Думаю, у нас и четыре полуфиналистки могли быть в этом году. Это неудивительно — мы много раз говорили, что молодежь у нас талантливая. Корнеева может выиграть второй [юниорский] турнир «Большого шлема». Хвалить ее еще рано, но сам факт, что на одном покрытии выиграла, и на втором как минимум полуфинал, — это что-то значит. Формируется правильно», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В полуфинале юниорского «Ролан Гаррос» сыграют три россиянки: Алина Корнеева, Алиса Октябрева и Анастасия Гурьева. Полуфинальные матчи состоятся 9 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17971107
Теннис
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Бразильский теннисист Сейбот Уайлд предстал перед судом за насилие над бывшей девушкой
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков раскритиковал журналистов за политические вопросы теннисистам

Дуэт Фернандес/Таунсенд обыграл пару Гауфф/Пегула и вышел в парный финал «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости