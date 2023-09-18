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Сегодня, 10:52

Тарпищев назвал абсолютно нормальным решение теннисиста Медведева сняться с двух турниров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Даниил Медведев принял правильное решение сняться с турниров во Франкфурте и Чжухае, ему надо готовиться к Итоговому турниру и ставшимся двум «Мастерсам».

«После тяжелого US Open Медведев просто не готов еще к турнирам, и это абсолютно нормально — взять паузу, отдохнуть. Тем более он сделал, что должен был. По итогу сезона он сто процентов будет третьим в мире и никто его не сдвинет с этой позиций. Дане надо готовиться к концовке сезона — к «Мастерсам» и Итоговому турниру», — приводит слова Тарпищева ТАСС,

В сентябре на Открытом чемпионате США-2023 Медведев дошел до финала, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. На данный момент 27-летний россиянин занимает 3-ю строчку в рейтинге АТР.

Турниры серии «Мастерс» пройдут в Шанхае (4-15 октября) и Париже (30 октября — 5 ноября). Итоговый турнир ATP состоится с 12 по 19 ноября в Турине.

Источник: https://tass.ru/sport/18772551
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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