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Бартоли: «Не сомневаюсь, что Гауфф выиграет еще много «Шлемов» и станет певрой ракеткой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французская теннисистка Марион Бартоли высказалась о перспективах чемпионки US Open-2023 Коко Гауфф.

«Не сомневаюсь, что она выиграет еще много «Шлемов» и станет первой ракеткой. У нее огромная мотивация. Думаю, она способна пойти по стопам Серены. Конечно, между одним и 23 титулами большая разница, но мне кажется, у нее есть достаточный потенциал. Она думает как 30-летняя, хотя ей 19. У нее потрясающие физические данные и физподготовка. Она определенно добьется успеха», — приводит слова Бартоли Tennis Majors.

19-летняя американка — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 13 турниров WTA (из них 5 в одиночном разряде). Гауфф самая юная в истории теннисистка, которая смогла преодолеть квалификацию на женском турнире «Большого шлема» и самый юный игрок, сумевший преодолеть квалификацию на Уимблдоне.

Теннис
Кори Гауфф
Марион Бартоли
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