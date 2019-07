Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

#ElinaSvitolina is through to her first Grand Slam semi-final, where she will face #SimonaHalep!



Svitolina beats debutante #KarolinaMuchova 7-5, 6-4 in an absorbing encounter to make history for Ukraine. #Wimbledon2019



Follow LIVE⬇️https://t.co/yvw8hGewtZ pic.twitter.com/1zPa5b84zS