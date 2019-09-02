Свитолина обыграла Кис и вышла в 1/4 финала US Open
03:42
Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертом круге US Open обыграла американку Мэдисон Кис — 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 16 минут.
За право выйти в полуфинал украинка сразится с представительницей Великобритании Джоанной Контой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Мэдисон Кис (США, 10) — 7:5, 6:4