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Сегодня, 14:53

Краинович обыграл Опелку и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Филип Краинович обыграл американца Райлли Опелку в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 6:3.

Серб шесть раз подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Опелки 12 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Краинович сыграет против Ботика ван де Зандсюлпа.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) — Райлли Опелка (США, 17) — 7:6 (7:5), 6:2, 6:3

Теннис
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