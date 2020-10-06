Свентек обыграла Тревизан и пробилась в полуфинал Roland Garros
23:20
Польская теннисистка Ига Свентек впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Roland Garros. В матче 1/4 финала она победила представительницу Италии Мартину Тревизан (6:3, 6:1).
Матч продолжался один час и 20 минут. В полуфинале полячка сыграет с аргентинкой Надей Подороской.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q) — 6:3, 6:1