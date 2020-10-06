Свентек обыграла Тревизан и пробилась в полуфинал Roland Garros

Польская теннисистка Ига Свентек впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Roland Garros. В матче 1/4 финала она победила представительницу Италии Мартину Тревизан (6:3, 6:1).

Матч продолжался один час и 20 минут. В полуфинале полячка сыграет с аргентинкой Надей Подороской.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q) — 6:3, 6:1