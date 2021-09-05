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Свентек обыграла Контавейт и вышла в четвертый круг US Open

01:14
Ига Свентек. Фото AFP
Ига Свентек. Фото AFP
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Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге US Open обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Полячка сделала 6 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала турнира Свентек встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 6:3, 4:6, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора

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