Свентек обыграла Контавейт и вышла в четвертый круг US Open
01:14
Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге US Open обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 4:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Полячка сделала 6 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.
В 1/8 финала турнира Свентек встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 6:3, 4:6, 6:3
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