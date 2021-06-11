Свентек и Маттек-Сандс вышли в финал Roland Garros в парном разряде

Польская теннисистка Ига Свентек вместе с американкой Бетани Маттек-Сандс обыграли Ирину Бегу и Надю Подороска (Румыния/Аргентина) со счетом 6:3, 6:4.

Встреча длилась 1 час 36 минут. Победительницы сделали два эйса и две двойные ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 10.

В финале турнира Свентек Маттек-Сандс встретятся с чешскими теннисистками Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.