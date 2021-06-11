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Крейчикова вышла в финал Roland Garros в одиночном и парном разрядах

15:46
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в полуфинале Открытого чемпионата Франции победили пару Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Чешки сделали два эйса, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 11.

В финале Крейчикова и Синякова встретятся с победительницей матча Батани Маттек-Сандс/Ига Свентек (США/Польша) — Ирина Бегу/Надя Подороска (Румыния/Аргентина).

Крейчикова также вышла в финал одиночного разряда Roland Garros, где встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — 6:1, 6:2

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