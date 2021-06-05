Павлюченкова прошла в третий круг парного турнира Roland Garros
13:25
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг парного женского турнира Roland Garros.
Во втором круге россиянка в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана обыграла австралиек Сторм Сандерс и Айлу Томлянович — 6:2, 6:2.
В третьем круге Павлюченкова и Рыбакина встретятся с парой Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 3).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Сторм Сандерс/Айла Томлянович (Австралия) — 6:2, 6:2
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