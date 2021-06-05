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Павлюченкова прошла в третий круг парного турнира Roland Garros

13:25
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг парного женского турнира Roland Garros.

Во втором круге россиянка в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана обыграла австралиек Сторм Сандерс и Айлу Томлянович — 6:2, 6:2.

В третьем круге Павлюченкова и Рыбакина встретятся с парой Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Сторм Сандерс/Айла Томлянович (Австралия) — 6:2, 6:2

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