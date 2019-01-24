Стефанос Циципас: "Чувствую, что могу показать что-то хорошее в игре с Надалем"

Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что способен справиться с Рафаэлем Надалем в полуфинале Australian Open. 20-летний спортсмен дважды встречался с испанцем и оба раза проиграл.

– Я чувствовал, что мог победить его в Торонто, несмотря на счет 2:6, 6:7, – цитирует AFP Циципаса. – Помню, как вернулся в раздевалку, пообещав себе в следующий раз намного лучше сыграть с ним. Это будет интересно. Чувствую, что могу показать что-то хорошее в игре с Надалем.