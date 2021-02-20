Осака победила Брэди и стала чемпионом Australian Open-2021

Японская теннисистка Наоми Осака стала победителем Australian Open-2021, в финале обыграв американку Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 6:3.

23-летняя Осака во второй раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. Впервые она стала чемпионом на этом турнире в 2019 году, в финале обыграв чешку Петру Квитову.

Осака еще дважды побеждала на турнирах «Большого шлема». В 2018 и 2020 году она выиграла Открытый чемпионат США.

В 2019 году он поднималась на первое место в рейтинге WTA. Сейчас она идет на третьем месте.

25-летняя Брэди занимает 24-ю строчку в рейтинге. Еще никогда она не играла в финалах на турнирах «Большого шлема». Ее лучшим результатом был полуфинал на US Open в 2020 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Наоми Осака (Япония, 3) — Дженнифер Брэди (США, 22) — 6:4, 6:3