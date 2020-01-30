Американская теннисистка София Кенин подвела итоги полуфинального матча Australian Open против австралийки Эшли Барти (7:6, 7:5).

— Никогда не думала, что такие эмоции возможны, я наконец в финале турнира «Большого шлема», — сказала Кенин в эфире телеканала Eurosport. — Я не сдавалась, даже мысли не допускала, что могу проиграть. Это было очень тяжело, я сейчас переживаю самый лучший момент в жизни.

— Невероятное давление было на вас, ведь вся публика болела за Барти. Как вы с этим справлялись?

— Я старалась играть от мяча к мячу. Иногда я нервничала, но старалась делать то, что должна была делать. Конечно, она классный игрок, первая ракетка мира. Но и с первой ракеткой можно играть, тем более я уже выигрывала у нее.

— Сегодня жаркий день. Как вы приспособились к таким условиям?

— Я проходила такое ни раз: во Флориде была такая погода, когда я тренировалась. Я привыкла к жаре, меня этим не смутить. И Динара Сафина мне подсказала, как действовать в таких условиях.

У меня нет слов для того, чтобы выразить свои эмоции. Это самый главный момент в моей карьере.