Соболенко сыграет с Плишковой в полуфинале Уимблдона

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В следующем раунде Соболенко сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии, которая победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:2)

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Онс Жабер (Тунис, 21) — 6:4, 6:3