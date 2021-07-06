Соболенко сыграет с Плишковой в полуфинале Уимблдона
17:58
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона.
В четвертьфинале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В следующем раунде Соболенко сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии, которая победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич (6:2, 6:2)
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Онс Жабер (Тунис, 21) — 6:4, 6:3
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