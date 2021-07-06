Тарпищев считает, что Хуркач полностью переиграл Медведева в тактическом плане

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче против Хуберта Хуркача в 1/8 финала Уимблдона (6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6).

«Нужно учесть, что соперник сыграл очень грамотно. Он поймал свою игру. Поляк за матч вышел к сетке 69 раз, за счет этого выиграл очень много мячей. Хуркач нащупал слабые места Медведева. Для Дани неудачно сложился первый гейм сегодня, это надломило его психологически. Дальше было много ошибок, свои классические комбинации не получались. Хуркач полностью переиграл Даню в тактическом плане. Никакой предвзятости от организаторов нет точно. Они просто считают Джоковича и Федерера более смотрибельными игроками, чем Даня», — сказал Тарпищев «СЭ».

Игра должна была завершиться 5 июля, но была перенесена из-за дождя.

Уимблдон проходит с 28 июня по 11 июля. Следующий матч Хуркач сыграет против Роджера Федерера.