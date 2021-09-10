Соболенко проиграла Фернандес в полуфинале US Open
05:11
Канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира US Open. В трех сетах она переиграла белорусску Арину Соболенко.
Вторая финалистка определится в матче Эмма Радукану (Великобритания) — Мария Саккари (Греция).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Лейла Фернандес (Канада) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4
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