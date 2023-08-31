Сизикова в паре с Циммерман проиграла в первом круге US Open
Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн потерпела поражение в первом круге турнира US Open. В двух сетах они проиграли Грит Миннен и Янине Викмайер из Бельгии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия) — Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия) — 6:1, 6:2
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