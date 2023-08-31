Сизикова в паре с Циммерман проиграла в первом круге US Open

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн потерпела поражение в первом круге турнира US Open. В двух сетах они проиграли Грит Миннен и Янине Викмайер из Бельгии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия) — Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия) — 6:1, 6:2