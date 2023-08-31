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Сегодня, 01:28

Сизикова в паре с Циммерман проиграла в первом круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кимберли Циммерманн потерпела поражение в первом круге турнира US Open. В двух сетах они проиграли Грит Миннен и Янине Викмайер из Бельгии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Грит Миннен/Янина Викмайер (Бельгия) — Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия) — 6:1, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/12/6/
Теннис
Яна Сизикова
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