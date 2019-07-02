Шарапова покинула Уимблдон, вылетев в первом раунде

2 июля. Лондон. Мария Шарапова проиграла Полин Пармантье и вылетела в первом раунде Уимблдона.

Российская теннисистка Мария Шарапова вылетела в первом раунде Уимблдона. Во второй круг пробилась француженка Полин Пармантье.

При счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу французской теннисистки россиянка отказалась от продолжения борьбы. Игра продолжалась два часа и 16 минут.

Соперницей Пармантье в следующем раунде станет испанка Карла Суарес Наварро.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Полин Пармантье (Франция) – Мария Шарапова (Россия) – 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 отказ 2-го игрока

Юлия Гергес (Германия, 18) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – 7:5, 6:1

Теннис Сандгрен (США) – Ясутака Утияма (Япония, Q) – 3:6, 6:2, 6:4, 6:3