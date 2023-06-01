Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:55

Тарпищев — о выходе Андреевой в третий круг «Ролан Гаррос»: «Талантливая девочка, играет хорошо»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Мирры Андреевой над Диан Парри (6:1, 6:2) из Франции во втором круге «Ролан Гаррос».

«Талантливая девочка, играет хорошо. Хорошая концентрация, переключение, устойчивость, передвижения, готова физически. Она из ранних, посмотрим, что будет дальше, а пока успех на лицо. Для молодых характерно: чем дальше играешь, тем больше нервов. Правда, у совсем молодых нервов еще нет, так что тут вопрос самочувствия. Посмотрим, как ее психика будет справляться, от этого многое будет зависеть. Сейчас нужно играть в свое удовольствие — это приносит большие дивиденды на корте», — сказал Тарпищев Metaratings.ru.

В третьем круге Андреева сыграет с победителем пары Джулия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США).

Источник: Metaratings
Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Нокаут за 8 секунд и возвращение Валиева. Мощный старт реалити-шоу с Конором и Чендлером
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреева — первая за 14 лет теннисистка моложе 17 лет, вышедшая в третий круг «Ролан Гаррос»

Хачанов — о победе над Алботом: «Мы тренировались вместе много раз. Я знал, чего от него ожидать»
Новости
RSS RSS
Все новости