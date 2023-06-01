Тарпищев — о выходе Андреевой в третий круг «Ролан Гаррос»: «Талантливая девочка, играет хорошо»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Мирры Андреевой над Диан Парри (6:1, 6:2) из Франции во втором круге «Ролан Гаррос».

«Талантливая девочка, играет хорошо. Хорошая концентрация, переключение, устойчивость, передвижения, готова физически. Она из ранних, посмотрим, что будет дальше, а пока успех на лицо. Для молодых характерно: чем дальше играешь, тем больше нервов. Правда, у совсем молодых нервов еще нет, так что тут вопрос самочувствия. Посмотрим, как ее психика будет справляться, от этого многое будет зависеть. Сейчас нужно играть в свое удовольствие — это приносит большие дивиденды на корте», — сказал Тарпищев Metaratings.ru.

В третьем круге Андреева сыграет с победителем пары Джулия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США).