Шамиль Тарпищев: "Отсутствие практики сказалось на нервной системе Шараповой"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в первом круге Уимблдона. Россиянка проиграла Полин Пармантье, снявшись в третьем сете при счете 0:5.

- Она получила травму левого запястья и весь третий сет забегала под право, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Но вообще, тут еще проблемы с игровой психологией. Отсутствие практики турниров сказалось на нервной системе. Все же перед Уимблдоном надо было провести три-четыре турнира, чтобы войти в игровой ритм и тонус.