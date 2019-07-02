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Шамиль Тарпищев: "Отсутствие практики сказалось на нервной системе Шараповой"

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой в первом круге Уимблдона. Россиянка проиграла Полин Пармантье, снявшись в третьем сете при счете 0:5.

- Она получила травму левого запястья и весь третий сет забегала под право, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Но вообще, тут еще проблемы с игровой психологией. Отсутствие практики турниров сказалось на нервной системе. Все же перед Уимблдоном надо было провести три-четыре турнира, чтобы войти в игровой ритм и тонус.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6623337

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