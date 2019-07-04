Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона в женском одиночном разряде. В матче второго круга она обыграла словенку Каю Юван - 2:6, 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Следующей соперницей американки будет немка Юлия Гергес.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 11) - Кая Юван (Словения, Q) - 2:6, 6:2, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) - Кайя Канепи (Эстония) - 6:3, 6:1