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Серена Уильямс снялась с матча в первом сете первого круга Уимблдона

22:02
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Американская теннисистка Серена Уильямс вылетела в первом круге Уимблдона. На старте соревнований она уступила Александре Соснович из Белоруссии.

39-летняя американка отказался от продолжения борьбы при счете 3:3 в первом сете.

Серена неудачно подскользнулась и не смогла продолжить встречу.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Серена Уильямс (США, 6) — 3:3 отказ Уильямс

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Иван Шитик все материалы автора

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