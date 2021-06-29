Серена Уильямс снялась с матча в первом сете первого круга Уимблдона
22:02
Американская теннисистка Серена Уильямс вылетела в первом круге Уимблдона. На старте соревнований она уступила Александре Соснович из Белоруссии.
39-летняя американка отказался от продолжения борьбы при счете 3:3 в первом сете.
Серена неудачно подскользнулась и не смогла продолжить встречу.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Серена Уильямс (США, 6) — 3:3 отказ Уильямс
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