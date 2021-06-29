Блинкова обыграла Бабош и вышла во второй раунд Уимблдона
22:00
Российская теннисистка Анна Блинкова победила венгерку Тимею Бабош (6:2, 6:2) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Следующей соперницей россиянки станет австралийка Эшли Барти.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:2, 6:2
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