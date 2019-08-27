Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open
03:49
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open разгромно проиграла американке Серене Уильямс — 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час.
В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Серен Уильямс (США,8) — Мария Шарапова (Россия) — 6:1, 6:1
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