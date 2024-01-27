Селиваненко: «Согласен с теми, кто считает Соболенко безоговорочным фаворитом финала»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финала Australian Open, в котором сыграют Арина Соболенко из Белоруссии и Чжэн Цзинвэнь из Китая.

«Если исключить из рассмотрения фактор волнения, то я согласен с теми, кто считает Соболенко безоговорочным фаворитом финала Открытого чемпионата Австралии. По игре Арина выше. Но если учитывать этот фактор, то в решающем матче может произойти что угодно. А не принимать во внимание волнение невозможно», — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко.

Финал Australian Open в женском разряде состоится в субботу, 27 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.