Пивоварова: «Невозможно поверить, что Медведев смог перевернуть матч со Зверевым»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале Australian Open. Российский теннисист проиграл первые два сета, однако смог выиграть – 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Победа действительно сенсационная. Невозможно поверить, что Медведев смог перевернуть матч. После первого сета я была в ужасе от уровня тенниса Даниила, и казалось, что сам Зверев обалдел от того, что Медведев настолько плохо играет (смеется). Казалось, что от такого удивления и шока Зверев сам начал играть хуже.

Возможно, это была хитрая тактика Даниила и она сработала. Если это действительно был план, то он был гениальным (смеется). Если говорить серьезно, то Медведев очень много ошибался, проиграл три своих подачи, допустил много двойных ошибок. Но при этом все равно читался рисунок игры: российский теннисист хотел втянуть Зверева в долгий розыгрыш и снизить темп. Быстрые розыгрыши были бы на руку Звереву , поэтому Медведев совершенно точно хотел снизить скорости в этой встрече», – цитирует «Газета.Ru» Пивоварову.

Финальный матч Australian Open, в котором Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.