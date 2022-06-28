Саккари обыграла 571-ю ракетку мира и вышла во второй круг Уимблдона

Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу в матче первого раунда Уимблдона, в котором ее соперницей была австралийка Зои Хивз.

Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

5-я ракетка мира Саккари выполнила пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счете Хивз 517-е место в рейтинге WTA, — ни одного эйса, две двойные и два использованных брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге Уимблдона Саккари сыграет с победительницей матча Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Виктория Томова (Болгария).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 5) — Зои Хивз (Австралия, Q) — 6:1, 6:4

Виктория Голубич (Швейцария) — Андреа Петкович (Германия) — 6:4, 6:3

Клер Лю (США) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 7:5, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Осеан Доден (Франция) — 6:4, 6:4

Чжан Шуай (Китай, 33) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4, 6:0