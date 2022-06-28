Юлия Путинцева проиграла в первом круге Уимблдона Ализе Корне

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг Уимблдона-2022. На старте соревнований она проиграла француженке Ализе Корне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ализе Корне (Франция) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27) — 6:3, 7:6 (7:5)

Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Настасья Шунк (Германия, Q) — 6:4, 6:2

Катерина Харрисон (США, Q) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:1, 6:4

Янина Викмайер (Бельгия, Q) — Чжу Линь (Китай) — 6:4, 6:2