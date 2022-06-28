Американец Джонсон вышел во второй круг Уимблдона на отказе Димитрова

Болгарский теннисист Григор Димитров не смог завершить матч первого круга на Уимблдоне.

21-я ракетка мира во время матча с американцем Стивом Джонсоном травмировал паховую мышцу, пытался продолжить играть, но не смог, поэтому взял медицинский тайм-аут.

Затем вернулся на корт, чтоб продолжить матч, однако в итоге отказался. Игра завершилась при счете 6:4, 2:5.

Джонсон занимает 93-е место в рейтинге ATP. Во втором круге Уимблдона он сыграет с победителем матча Райан Пенистон (Великобритания) — Анри Лааксонен (Швейцария).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стив Джонсон (США) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 4:6, 5:2 отказ Димитрова