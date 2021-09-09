Саккари о выходе в полуфинал US Open: «Я в лучшем возрасте в своей карьере и стала более зрелой, чем раньше»

Греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от полуфинала US Open против 18-летней британки Эммы Радукану.

«Эмма новичок в туре, так что я мало что о ней знаю. Очевидно, она проводит турнир всей своей жизни. Она заслуживает того, чтобы быть здесь. Она справедливо выиграла все эти матчи. Я бы не назвала себя фаворитом. Я думаю, что у всех нас равные шансы на победу в полуфинале, а затем — на завоевание титула.

Я определенно не чувствую себя старой. Я в лучшем возрасте в своей карьере и стала более зрелой, чем раньше. Мне приходилось работать и многим жертвовать в своей жизни. Но сейчас это приносит плоды, и я очень рада, что в возрасте 26 лет я действительно могу достичь этих результатов», — приводит слова Саккари официальный сайт US Open.

В четвертьфинале Саккари обыграла Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:4, 6:4. Полуфинал между Саккари и Радукану пройдет 10 сентября и начнется в 03.30 мск.