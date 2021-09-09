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Джокович — о «Большом шлеме»: «Я прекрасно понимаю, что стоит на кону, но не хочу об этом думать»

09:42
Новак Джокович. Фото USA Today Sports
Новак Джокович. Фото USA Today Sports
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Сербский теннисист Новак Джокович после победы в четвертьфинале US Open над итальянцем Маттео Берреттини поделился мнением о том, что ему осталось выиграть два матча до завоевания календарного «Большого шлема».

«Не нужно спрашивать меня об истории. Я прекрасно понимаю, что стоит на кону, но не хочу об этом думать. Я сосредоточен только на следующем матче. Буду идти шаг за шагом», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Для 34-летнего серба это 80-я победа на Открытом чемпионате США. Больше него на турнире побед только у Джимми Коннорса (98) и Роджера Федерера (89). Также Джокович опередил Андре Агасси (79).

В полуфинале Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.

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Сергей Разин все материалы автора

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