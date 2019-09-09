Сафину приятно, что многим понравился его комментарий финала US Open

Бывший теннисист Марат Сафин — о работе комментатором на Первом канале. Он комментировал финальный матч US Open в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль — Даниил Медведев (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

— Приятно слышать, что моя работа многим пришлась по душе. Спорт ведь не может без юмора и сарказма, а с юмором у нас все дружат, вроде бы, — цитирует Сафина ТАСС. — Это был интересный опыт. Жаль только, что наш Даня не дожал Надаля. Не думаю, что Первый канал меня пригласит снова. Кажется, я не их формат. Но спасибо за доверие.

Сафин комментировал финал в паре с Александром Кузмаком. В 2000 году он стал победителем US Open.

«Куда ж ты побежал-то, друг мой?» Сафин дебютировал в роли комментатора