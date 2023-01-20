Рыбакина в трех сетах обыграла Коллинз в третьем круге Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Дэниэлл Коллинз в третьем круге Australian Open 2023.

Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа 5 минут.

25-я ракетка мира Рыбакина 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 11-й ракетки мира Коллинз — 3 эйса, 6 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из одного.

Представительница Казахстана впервые вышла в четвертый круг Australian Open. Всего она четвертый раз добралась до второй недели турнира «Большого шлема».

В 1/8 финала Рыбакина сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Кристина Букша (Испания).

Отметим, что Коллинз является финалисткой прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Дэниэлл Коллинз (США, 13) — 6:2, 5:7, 6:2