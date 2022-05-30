Рууд обыграл Хуркача и впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 2 часа 31 минуту и завершился со счетом 6:2, 6:3, 3:6, 6:3.

Рууд, 8-я ракетка мира, три раза подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть из 10 брейк-пойнтов. На счету Хуркача, 12-е место в рейтинге ATP, — 8 эйсов, две двойные и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира Рууд встретится с победителем матча Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — Стефанос Циципас (Греция, 4).

Норвежец впервые в карьере вышел не только в 1/4 финала «Ролан Гаррос», но и в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Рууд 14-й раз выступает в основной сетке, и раньше его лучшим результатом был четвертый круг Australian Open в 2020 году.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Хуберт Хуркач (Польша, 12) — 6:2, 6:3, 3:6, 6:3