Кудерметова о победе в 4-м раунде «Ролан Гаррос»: «Я верила в себя и, думаю, это был ключ к победе»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1) в 4-м раунде турнира «Ролан Гаррос».

«Я верила в себя, надеялась, боролась до конца, и, я думаю, что это был ключ к победе. Меня тренирует мой муж. У меня есть другой тренер, но он сейчас в США. Мы с мужем пытаемся разделять жизнь и теннис, но когда мы на теннисном корте, мы говорим только о теннисе!» — цитирует Euronews Кудерметову.

25-летняя российская теннисистка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет против своей соотечественницы Дарьи Касаткиной, которая в 4-м круге оказалась сильнее итальянской спортсменки Камилы Джорджи (6:2, 6:2).