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4 сентября, 04:29

Рублев — о победе над Шаповаловым: «Это был сумасшедший матч»

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от победы над канадцем Денисом Шаповаловым в третьем круге US Open (6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)).

«Очевидно, это был сумасшедший матч. Денис тоже заслуживал победы. Мы оба были достойны победы. После таких матчей, на мой взгляд, нет победителя. Очевидно, что это игра, так что кто-то должен был победить. Нет того, кто был лучше или кто был хуже сегодня. Возможно, у него было чуть больше шансов, чем у меня, особенно в пятом сете. Просто нереальный матч. Я очень рад, что смог выиграть, хотя не смог закончить игру со счетом 6-4, когда подавал на матч. Я даже вдвойне горжусь тем, что даже после этого момента мне все же удалось выиграть матч», — сказал Рублев на пресс-конференции.

В следующем круге Рублев сыграет с Кэмероном Норри из Великобритании.

US Open
Андрей Рублев
Денис Шаповалов
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