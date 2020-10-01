Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев пробился в третий раунд Roland Garros

21:03
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий раунд Roland Garros. В матче второго раунда он обыграл испанца Алехандро Давидовича (7:5, 6:1, 3:6, 6:1).

Матч продолжался два часа и 12 минут. Соперником Рублева в следующем раунде станет Кевин Андерсон (ЮАР).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 13) — Алехандро Давидович (Испания) — 7:5, 6:1, 3:6, 6:1

Кевин Андерсон (ЮАР) — Душан Лайович (Сербия, 22) — 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) — Аттила Балаж (Венгрия) — 6:3, 6:1, 6:2

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир