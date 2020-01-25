Рублев одержал волевую победу над Гоффеном и вышел в 1/8 финала Australian Open

Россиянин Андрей Рублев в третьем круге Australian Open одержал волевую победу над бельгийцем Давидом Гоффеном — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 3 часа и 3 минуты.

За право выйти в четвертьфинал Рублев сразится с победителем пары Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия, 7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 17) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4)