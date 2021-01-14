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Рублев испытывает волнение перед стартом Australian Open

16:48
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

«Подготовка к Открытому чемпионату Австралии прошла хорошо, все супер. Сейчас накрывает волнение — кажется, что работал недостаточно, сделал не все, что мог. Но во время подготовки я отдавался полностью, посмотрим, как сложится турнир», — сказал Рублев в интервью ТАСС.

Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10460251

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