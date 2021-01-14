Рублев испытывает волнение перед стартом Australian Open
16:48
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал подготовку к Открытому чемпионату Австралии.
«Подготовка к Открытому чемпионату Австралии прошла хорошо, все супер. Сейчас накрывает волнение — кажется, что работал недостаточно, сделал не все, что мог. Но во время подготовки я отдавался полностью, посмотрим, как сложится турнир», — сказал Рублев в интервью ТАСС.
Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.
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