Рублев испытывает волнение перед стартом Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

«Подготовка к Открытому чемпионату Австралии прошла хорошо, все супер. Сейчас накрывает волнение — кажется, что работал недостаточно, сделал не все, что мог. Но во время подготовки я отдавался полностью, посмотрим, как сложится турнир», — сказал Рублев в интервью ТАСС.

Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.