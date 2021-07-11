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Россиянка Диана Шнайдер одержала победу в финале юниорского Уимблдона в парном разряде

17:31
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и белоруска Кристина Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон в парном разряде.

В финале они обыграли Софию Костулас из Бельгии и Лауру Хиетаранту из Финляндии со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Ранее 10 июля россиянки Вероника Кудерметова и Елена Веснина не смогли стать победительницами женского парного разряда. Они уступили Си Сувэй (Тайвань) и Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 5:7, 7:9.

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