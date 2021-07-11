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Андрей Шевченко присутствует на финале Уимблдона между Джоковичем и Берреттини

18:48
Андрей Шевченко на Уимблдоне. Фото Twitter
Андрей Шевченко на Уимблдоне. Фото Twitter
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Финальный матч Уимблдона в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Маттео Берреттини посетил главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Во время трансляции его показали на трибунах центрального корта.

На Евро-2020 сборная Украины показала лучший результат в своей истории, дойдя до 1/4 финала турнира. Сегодня в Лондоне также состоится финал Евро между сборными Италии и Англии.

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Евгений Петров все материалы автора

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